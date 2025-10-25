Primo appuntamento della manifestazione Terra d’Olio 2025-Città di Sorso. Domenica 26 ottobre è in programma la “Camminata tra gli ulivi”, la giornata promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio e organizzata in collaborazione con il Comune di Sorso, che si svolge in contemporanea in oltre 140 città italiane e accompagna i partecipanti in un percorso suggestivo attraverso gli uliveti del territorio offrendo l’occasione di vivere un’esperienza immersiva a contatto con la natura e con la storia agricola della comunità. La partenza è prevista alle 9.15 dal punto di raduno al Lavatoio comunale, da cui si proseguirà lungo il percorso che porta nei pressi di Monte Cau fino al termine della passeggiata che prevede una degustazione con pane, olio e prodotti tipici locali. Durante la passeggiata, un itinerario tra i 2 e i 6 chilometri, produttori e guide locali racconteranno le tradizioni dell’olivicoltura, illustrando le tecniche di coltivazione e raccolta e condividendo curiosità legate alla cultura rurale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

© Riproduzione riservata