Con l'accusa di lesioni personali gravi e divieto di dimora nel comune di Sorso, il giudice del tribunale di Sassari, Sara Pelicci, ha disposto la convalida dell'arresto di Alessio Vizilio, il 36enne originario di Muravera che ieri pomeriggio, nel centro del paese della Romangia, ha infierito con violenza contro la ex fidanzata e l'amica.

L'uomo, assistito dall'avvocato Pierluigi Carta, durante l'udienza ha dichiarato di aver reagito con rabbia quando la sua ex e l’amica si sono presentate a casa sua per contestare i danni subiti alla sua auto. Poco prima il 36enne aveva squarciato con un coltello le gomme degli pneumatici dopo che la donna aveva deciso di lasciarlo. Uscito dall'appartamento aveva inveito con la ex, scagliandosi con violenza contro l'amica, colpita ripetutamente con calci e pugni perché ritenuta la responsabile della fine del loro rapporto. Entrambe erano state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sassari.

Ad avere la peggio l'amica che ha riportato alcuni traumi al volto e la perdita di quattro denti.

Con la ex si erano conosciuti su Facebook, ma dopo pochi mesi lei aveva deciso che la storia non poteva continuare. Il 23 gennaio prossimo è stata disposta la direttissima con termini a difesa come richiesto dal difensore dell'uomo.

© Riproduzione riservata