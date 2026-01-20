Ennesima spaccata dei ladri nel locale di Platamona chiuso per manutenzioni. In poco più di undici mesi il ristorante “Al Primo”, lungo la Marina di Sorso, ha subito il terzo tentativo di furto con danni ingenti per il titolare, Agostino Paoni.

L’ultimo colpo, avvenuto nei giorni scorsi, è andato a segno dopo che «il solito balordo» ha ridotto in frantumi la vetrata della porta d’ingresso, utilizzando un cric, come risulta dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza. Bottino magro ma danni evidenti. Il proprietario, ormai stanco ed esasperato, si è rivolto al ladro seriale attraverso un accorato appello lanciato sui social: «Sei sempre tu, ti abbiamo riconosciuto. Se ti serve qualcosa vieni a chiederla, te la diamo senza bisogno di spaccare le vetrate».

Il locale era stato preso di mira dai ladri anche lo scorso febbraio, ed anche allora la scena era stata ripresa dalle telecamere, immagini che avevano consentito di identificare il responsabile. Lo stesso che pare abbia fatto ancora “visita” al ristorante nei giorni scorsi.

