Si procede con la tecnica Toc - Trivellazione orizzontale controllata - nel cantiere Pnrr che Abbanoa sta completando per realizzare i nuovi collettori fognari nella fascia costiera di Sorso. La tecnologia “senza scavo” consente di superare un corso d’acqua e l’interferenza con l’acquedotto Enas “Coghinas 2”.

L’intervento è seguito dai tecnici di ingegneria manutentiva del Settore Depurazione di Abbanoa. Si sta realizzando un nuovo collettore fognario di quasi 7 chilometri intervallato da otto stazioni di sollevamento. Partirà dalla piazzetta Abbacurrente per poi proseguire lungo via Della Torre e via Degli Oleandri fino alla rotatoria con la strada provinciale 81 dove è presente un collettore fognario già realizzato. Le opere consentiranno di convogliare i reflui prodotti negli insediamenti turistici presenti nel litorale di Platamona verso il nuovo depuratore consortile di Sorso che Abbanoa ha realizzato negli anni scorsi con un precedente appalto. In questo modo verranno dismessi i piccoli impianti di depurazione presenti nei singoli villaggi a ridosso della spiaggia e delle fosse settiche ancora attive.

L’intervento fa parte dei tre maxi-appalti per complessivi 40milioni di euro che Abbanoa sta portando avanti nel campo della depurazione utilizzando i fondi Pnrr.

