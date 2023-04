Si concentrano sul litorale di Sorso, nella giornata di oggi, le ricerche di Davide Calvia, il 38enne sassarese disperso da mercoledì sera quando insieme al cugino Giovanni Pinna era uscito per una battuta di pesca subacquea ma la loro imbarcazione è naufragata nelle acque del Golfo dell’Asinara.

Pinna è stato ritrovato in fin di vita giovedì notte, dopo essere rimasto in mare per 24 ore.

Le attività odierne si sono intensificate nella speranza che anche Calvia possa essere ancora vivo, ipotesi che – tuttavia – si affievolisce col trascorrere del tempo.

Gli inquirenti intanto sono al lavoro per cercare eventuali collegamenti tra il naufragio e il furto di un cabinato di 6 metri avvenuto lo stesso giorno a Porto Torres. Il proprietario ha presentato regolare denuncia spiegando che nel serbatoio c’era pochissimo carburante e a bordo varie attrezzature comprese due mute.

Pinna mostra segnali di miglioramento dal suo letto d’ospedale, la prognosi verrà sciolta lunedì e solo allora si potranno svolgere i primi colloqui con familiari e investigatori. Il suo racconto potrebbe aiutare a chiarire quanto accaduto.

(Unioneonline)

