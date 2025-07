Non si placa il dibattito sull’acquisto da parte del Comune di Alghero di circa 200 ettari di terreno a Punta Giglio. Dopo l’annuncio dell’amministrazione che ha celebrato l’operazione come un “evento storico”, arriva la dura replica del Gruppo consiliare di Forza Italia, che parla apertamente di procedura opaca e priva di trasparenza. Gli esponenti azzurri, criticano aspramente l’iter seguito, ritenuto non conforme alle normative che regolano gli acquisti da parte degli enti pubblici. <Il procedimento – spiegano – ha bypassato le regole basilari di evidenza pubblica, basandosi su interlocuzioni informali con la proprietà, in violazione delle norme statali sui contratti pubblici e del regolamento comunale, che prevede l’acquisto di immobili solo se “funzionali e necessari” e solo previo avviso pubblico>. Secondo Forza Italia, si tratta di un’acquisizione “grigia”, portata avanti senza una reale urgenza e senza possibilità di utilizzo del bene, già sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali che ne impediscono qualsiasi sfruttamento. Il gruppo azzurro conclude ipotizzando una possibile verifica da parte degli organi di controllo. <Il Comune ha agito come una società immobiliare, spendendo risorse pubbliche senza un piano chiaro e in assenza di trasparenza>.

