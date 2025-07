Wizz Air potenzia le rotte da e per l'aeroporto di Alghero. A partire dal 31 marzo 2026, infatti, lo scalo sarà collegato con Varsavia-Modlin con tre voli settimanali: ogni martedì, giovedì e sabato.

Il collegamento sarà operato con moderni Airbus A321neo, aerei di ultima generazione che garantiscono comfort, silenziosità e minori emissioni, in linea con l’impegno ambientale della compagnia. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale.

La nuova tratta si aggiunge alle rotte internazionali già attive da Alghero verso Bucarest, Budapest e Sofia, contribuendo ad ampliare la rete di collegamenti dell’Isola e a rafforzare la connettività della Sardegna con l’Europa centro-orientale.

<Siamo molto felici di inaugurare il collegamento Alghero–Varsavia>, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. <Crediamo fortemente nelle potenzialità della Sardegna, sia in termini di turismo sia di mobilità sostenibile. Questo lancio rientra nella nostra strategia Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti per espandere la rete nei mercati in crescita e migliorare l’esperienza di volo>.

