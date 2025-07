Tutto pronto a Sassari per le giornate della Festa del gremio degli Autoferrotranvieri. Tre giorni- da sabato 19 a lunedì 21- in cui la Corporazione più giovane, tra le 13 che sfilano durante la Faradda del 14 agosto, festeggerà il suo Santo Patrono San Cristoforo Martire.

L’inizio del programma è previsto per le 18.30 di sabato quando il Gremio raggiungerà il Duomo di San Nicola per partecipare ai primi Vespri solenni e alla successiva celebrazione eucaristica. Domenica 20 invece alle 10, dopo la messa celebrata da don Eugenio Cavallo, si terrà il tradizionale rito dell’Intregu con il passaggio di consegne tra l’obriere uscente Antonio Oggiano e quello entrante Giovanni Giuseppe Mamusi.

Di sera la solenne processione per le vie cittadine con il simulacro di San Cristoforo Martire, insieme agli altri 12 gremi e con l’accompagnamento della banda “Giuseppe Verdi” di Sassari. Lunedì 21 luglio, infine, il gremio si riunirà alle ore 19:00 nel Duomo di San Nicola per la messa in onore dei gremianti defunti.

