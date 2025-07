Falso arrotino raggira un’anziana e si fa consegnare 300 euro. E’ arrivata fino a Stintino la truffa di chi finge di riparare gli ugelli dei fornelli della cucina a gas, compiuta ad danni di una pensionata di 85 anni.

L’episodio risale a mercoledì mattina 16 luglio, quando un uomo, di origini siciliane, si è fermato davanti all’abitazione della vittima, nel centro del paese, offrendosi di sistemare il guasto chiedendo 20 euro come corrispettivo per il lavoro svolto. La pensionata ha chiesto di attendere che arrivasse il proprio figlio per poter prelevare i soldi dallo sportello bancario. Così il truffatore si offerto di accompagnarla con la propria macchina fino alla filiale della banca per compiere l’operazione. Una volta prelevati 300 euro, l’uomo l’ha riaccompagnata nella sua abitazione strappandole il denaro dalle mani prima di darsi alla fuga. La donna sotto shock ha cercato aiuto, qualcuno ha fotografato l’auto del truffatore che è riuscito a dileguarsi.

Qualche minuto più tardi il figlio della donna ha allarmato i carabinieri. Solo poche ore dopo i militari della stazione di Stintino sono riusciti a risalire al responsabile, già noto alle forze dell’ordine, e a denunciarlo all’Autorità giudiziaria. «Per fortuna grazie alle testimonianze, alla foto scattata alla macchina in movimento e alle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine lo hanno individuato e denunciato», racconta il figlio dell’anziana. «Per questo ringrazio i carabinieri e quanti si sono adoperati per risalire al responsabile – aggiunge – e mi sento di raccomandare le persone anziane e sole, di prestare la massima attenzione verso gli sconosciuti che, in questo momento di massima affluenza turistica, girano in paese in cerca di raggiri e colpi facili».

