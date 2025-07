Oltre 303mila euro a Sassari per il risanamento e restauro conservativo di un edificio comunale storico di via delle Muraglie. La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo esecutivo dell’opera che rientra nel più generale complesso di interventi per il centro storico finanziati dal Pnrr attarverso il Pinqua- Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare- con quasi 15 milioni di euro.

Per quanto concerne via delle Muraglie, nel 2022, si sono affidati i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitivo-esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione.

Una volta rimodulata l’anno successivo la proposta progettuale, nel 2024 è arrivata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e ora ecco il via libera al progetto definitivo esecutivo. L’intervento verrà inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 e nell’Elenco Annuale delle Opere per l’anno 2025.

