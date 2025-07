Il Comune ha programmato per lunedi 21 luglio con inizio alle 21.30, un incontro dibattito rivolto agli imprenditori del commercio locale per valutare l’utilità della ripresa delle attività del Centro commerciale naturale.

L’iniziativa nasce con l’intento di agevolare sviluppo e crescita per il commercio locale, che già da diversi anni si trova in sofferenza per molteplici cause. Decremento demografico e spopolamento dell’intero territorio dell’Anglona, insieme ad una ormai consolidata tendenza da parte dei consumatori a servirsi presso centri commerciali tradizionali e commercio su web, hanno fortemente indebolito l’intero settore.

Fortunatamente Perfugas mantiene saldamente una indiscutibile centralità territoriale e tale condizione deve essere salvaguardata, difesa e potenziata, a vantaggio, non solo degli imprenditori perfughesi ma di tutto il territorio. La ripresa delle attività del Centro Commerciale Naturale può sicuramente rappresentare un’occasione utile alla collaborazione attiva fra le imprese che dovrà concretizzarsi nella costruzione di un progetto, con obbiettivi anche lungo termine che comprendono eventi od attività che coinvolgano gli associati e permettano ai singoli di far conoscere la gamma di prodotti o servizi offerti; azioni che permettano di mettere in rapporto diretto le attività con offerte o promozioni comuni che incentivino la clientela; partecipazione attiva, in sinergia con le numerose associazioni presenti sul territorio, alla realizzazione di eventi culturali e di manifestazioni che mirino alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti.

Il Ccn può rappresentare inoltre un' occasione utile alla condivisione di obbiettivi ed interessi comuni, in particolare sulla gestione amministrativa dell’azienda, sulla formazione, sulla sicurezza, sull’innovazione tecnologica ed informatica, sugli adempimenti fiscali, sull’accesso ai servizi finanziari e quanto ritenuto utile al fine di un miglioramento della qualità del lavoro. E’ gradita la presenza dei cittadini e delle imprese che hanno interesse a far parte di questo percorso e contribuire attivamente alla crescita del paese.

