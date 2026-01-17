Un defibrillatore semiautomatico esterno nella zona industriale di Sorso, un nuovo dispositivo Dae donato dall’azienda Spanu Srl di Giannu Spanu per un’area, inserita nel Piano per gli insediamenti produttivi, sempre più protetta. Grazie al progetto “Sorso nel cuore” nel paese si incrementa il numero delle apparecchiature salva vita, già presenti nelle scuole cittadine, nelle palestre, negli stadi, come nel centro urbano e perfino lungo il litorale e nelle auto della Polizia locale. La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore alle Manutenzioni del Comune di Sorso, Agostino Delogu. Un ulteriore gesto che tesimonia come l’installazione di un defibrillatore sia semre più raccomandata nelle aree produttive, luoghi particolarmente frequentati da numeri importanti di persone, soprattutto per tutelare i lavoratori da arresti cardiaci, dove l’intervento tempestivo e di finadamentale importanza per savare vite umane. Una scelta di responsabilità sociale e sicurezza in un contesto ad alto rischio.

