Il rogo
30 agosto 2025 alle 09:38
Sorso, fiamme nella notte: auto distrutta dal fuoco, indagano i carabinieriL’incendio, di probabile origine dolosa, è divampato in un residence sulla provinciale 81
Incendio nella notte a Sorso, all’interno di un residence lungo la provinciale 81.
Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento ma non si esclude l’origine dolosa, ha distrutto un’auto, una Lancia Y.
Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Sassari.
Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Sorso, che procedono nelle indagini per risalire agli eventuali responsabili.
