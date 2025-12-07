Anche quest’anno il Comune di Porto Torres ha aderito al programma europeo EloGe Italia 2025-2026, promosso dal Consiglio d’Europa, per la diffusione dei 12 Principi europei di Buona Governance democratica, tra cui: partecipazione civica, efficienza e efficacia, apertura e trasparenza, corretto svolgimento delle elezioni, comportamento etico, competenza e capacità, sostenibilità, innovazione e apertura al cambiamento, diritti umani e solidità nella gestione finanziaria, coesione sociale, stato di diritto.

Il programma ELoGE Italia ha l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di Comuni italiani e rafforzare il legame tra buona governance e partecipazione democratica. Durante i prossimi mesi, in stretta collaborazione con ISIG-Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e con Aiccre, il Comune compirà un esercizio di autovalutazione e raccoglierà dati (attraverso questionari) tra i rappresentanti eletti, i dipendenti comunali e i cittadini. Potranno esprimersi su efficacia e trasparenza dell’Amministrazione locale, compilando un breve questionario online. I dati raccolti permetteranno di migliorare le pratiche amministrative, rendendo il Comune più vicino alle esigenze della comunità. Le risposte al questionario e i dati raccolti resteranno anonimi. Il termine per la compilazione dei questionari è il 28 marzo 2026. Porto Torres nel corso dell’ultima edizione ha ricevuto a Gorizia, tra il 7 e il 9 marzo 2025, il premio EloGE, il Marchio Europeo di Eccellenza nella Governance. Il Comune ha ottenuto l’importante marchio grazie all’impegno nell’implementazione di pratiche amministrative inclusive e partecipative.



