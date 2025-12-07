Una piazza Porta Terra gremita ha salutato l’accensione dell’albero di Natale di Alghero, dando il via ufficiale alle festività natalizie in città. Centinaia di persone si sono ritrovate ai piedi delle mura storiche per assistere a un momento

simbolico che ha unito tradizione, comunità e attenzione all’ambiente. L’albero scelto quest’anno racconta una visione precisa: è stato pensato come un cuore all’interno di un corpo. Al centro un abete vero, lasciato naturale e privo di addobbi, mentre luci ed elementi decorativi abitano la struttura metallica che lo avvolge e si innalza fino a 18 metri di altezza.

L’abete proviene da operazioni di disboscamento programmato e dalla pulizia delle strisce tagliafuoco. Subito dopo l'accensione l'esibizione della Banda musicale Dalerci.

