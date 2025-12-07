Due auto bruciate stanotte a Sassari nel quartiere di Monte Rosello. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte in via Canepa, traversa di viale Sicilia. Una delle due macchine ha subito pesanti danni mentre l'altra è stata raggiunta dalle fiamme nella parte anteriore. Sul posto i vigili del fuoco e Polizia di Stato. Il fuoco ha raggiunto anche la facciata. Ancora ignote le cause di quanto accaduto.

