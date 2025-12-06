A 15 anni già incantava col suo talento. Ora è un'artista affermata: la trombettista e cantante Andrea Motis è la guest star del secondo appuntamento con il festival (to) Be in Jazz. Domani alle 11 e in replica alle 18 si esibirà al Teatro Civico di Sassari nel concerto con l'Orchestra Jazz della Sardegna "Colors & Shadows".

La spagnola Andrea Motis, giovanissima pupilla di Quincy Jones, è la stella del progetto con brani originali che spaziano dal latin jazz al jazz vocale classico, con evidenti tratti di musica spagnola e latina.

Gli arrangiamenti sono a cura di Mike Mossman, leader della WDR Big Band, l’orchestra jazz tedesca dell’emittente pubblica Westdeutscher Rundfunk, mentre l’Orchestra Jazz della Sardegna sarà diretta da Gavino Mele.

Al termine del concerto si terrà la consueta presentazione e degustazione delle eccellenze delle Tenute Gregu di Calangianus, a cura del Museo del Vino di Berchidda, Enoturistika s.c.arl e in collaborazione con la Strada del Vermentino di Gallura e Ue.Coop.

