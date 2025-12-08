Da domani e sino al 23 dicembre Sassari ospita spettacoli di danza e arti performative. In diversi spazi cittadini si svolgerà il festival Endas Performance “Danza Motore di Riflessione”, organizzato da Endas Comitato Provinciale Sassari, con la direzione artistica di Roberto Manca, presidente dell’associazione Music & Movie, che da sempre si occupa di coniugare le arti performative con le tematiche sociali.

Il festival vedrà la partecipazione di compagnie sarde, nazionali e internazionali: Artemis Danza con Davide Tagliavini; Cornelia; Asmed Balletto di Sardegna; Binario Vivio; La Luna del Pomeriggio; Virgilio Sieni; Arearea; Zerogrammi; Nando e Maila; Gruppo Danza Oggi; Ivona; YoY Performing Arts; il danzatore e psicologo Lorenzo De Simone; l’italo/brasiliano Rafael Candela; Land Before Time (dalla Svezia); EZ3 Company (dalla Francia); Heung Won Lee (dalla Corea).

Il Festival prenderà il via domani con una matinée scolastica al Teatro Verdi e due spettacoli serali nella sala teatrale del Palazzo di Città, e proseguirà sino a martedì 23 dicembre, con spettacoli e attività quotidiane. Nelle due matinée scolastiche interverranno Cristina Obber, scrittrice milanese, giornalista e formatrice esperta in violenza di genere, e Maria Paola Curreli, ex insegnante, ex dirigente scolastica e attivista Agedo.

Il 16, 17, 19, 22, 23 dicembre in Piazza Italia, dalle ore 18 sarà possibile assistere alle esibizioni delle scuole di danza cittadine Broadway Dance, Extemporanea, Spazio Contemporanea, Danza Cillica e Arabesque.

Fra gli eventi attesi, la serata SILENT del 17 dicembre, in piazza Santa Caterina, dove dalle 19 sarà possibile ballare e scatenarsi ascoltando solo in cuffia la musica selezionata da tre dj.

