«Con grande orgoglio ci apprestiamo a inaugurare domani domenica 7 dicembre alle ore 15, una delle opere più significative per la nostra comunità, non solo sul piano sportivo, ma anche per lo sviluppo economico, sociale e per l’immagine del nostro paese. Un risultato importante, che si inserisce nel percorso di rinnovamento e valorizzazione portato avanti dall’Amministrazione comunale». Sono queste le parole del sindaco di Florinas Enrico Lobino, che restituirà al paese un’opera attesa da tempo.

L’opera è costata 850.000 euro, di cui 600.000 euro della “Programmazione territoriale” e 250.000 di cofinanziamento del Comune di Florinas. L’intervento finora completato ha riguardato il rifacimento del campo da gioco e delle recinzioni, restituendo agli atleti e alla cittadinanza una struttura rinnovata e più sicura. L’opera, tuttavia, non è ancora conclusa: nei prossimi mesi prenderanno avvio i lavori che interesseranno le tribune, la club house, i servizi igienici per il pubblico e gli spogliatoi, trasformando l’attuale impianto in un vero e proprio polo sportivo, moderno e funzionale, capace di diventare un punto di riferimento per tutto il territorio.

«Personalmente ho il cuore colmo di gioia nel vedere i ragazzi del Florinas Calcio correre in un manto così moderno e performante- sottolinea soddisfatto Lobino- Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, tutti gli Amministratori, l’ufficio tecnico-manutentivo e finanziario Comunale, le ditte che hanno lavorato nel campo e che hanno fornito i materiali. Tutti hanno lavorato alacremente per arrivare a questo risultato».

