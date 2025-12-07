Un intero quartiere, quello di Santu Bainzu, zona storica di Porto Torres, ricostruito dalle mani preziose di Nando Nocco che ha riprodotto il presepe all’interno della basilica di San Gavino, dove questa mattina è stato benedetto da monsignor Salvatore Masia. L’opera dal titolo "Naddari in quastheri” è stata realizzato con cura e arte ed esposto in uno spazio visibile ai visitatori, grazie alla collaborazione della parrocchia e di Antonio Pirastru che ne ha curato le luci.

«Santu Bainzu è il quartiere che ha segnato gli anni della mia vita, un quartiere che oggi non esiste più, cancellato dalle trasformazioni urbanistiche e dal trascorrere inesorabile del tempo», spiega Nando Nocco. Strade, case semplici, l’immensa basilica «cuore spirituale della nostra città», le Cumbessias, la Porto Torres di un tempo che incontra quella di oggi e che ha visto mutare il volto della comunità «senza mai perdere il proprio ruolo di riferimento». Con questo spirito Nando Nocco ha scelto di collocare il presepe natalizio all’interno della ricostruzione del quartiere di San Gavino, affinchè la Natività abiti simbolicamente le sue strade e le sue case. «Con questa riproduzione desidero offrire al visitatore un frammento della Porto Torres di un tempo, - ha aggiunto Nando Nocco - affinchè il ricordo del quartiere continui a vivere nella coscienza collettiva di questa comunità».

© Riproduzione riservata