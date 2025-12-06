I Nas di Sassari indagano sul turismo dentale sull’Isola. Sono stati intensificati infatti i controlli dai militari sugli incontri promozionali organizzati in Sardegna da strutture odontoiatriche che hanno sede all’estero. Queste reclamizzano visite gratis e pacchetti “tutto incluso” per cure da fare fuori dai confini nazionali.

Lo scopo delle verifiche dei Nas è appurare che nel corso di questi incontri non vengano svolte vere e proprie visite odontoiatriche da parte di persone senza i titoli necessari per esercitare in Italia. Ma anche controllare che i professionisti abilitati lavorino rispettando le disposizioni normative vigenti, anche in tema di autorizzazione dei locali e corrette modalità di informazione sanitaria.

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri ha tra i propri obiettivi quello di garantire che sul territorio nazionale ogni atto sanitario sia svolto da personale abilitato e in strutture autorizzate.

Il reparto specializzato opera quindi per impedire che, dietro la promessa di un risparmio, si celino ipotesi di esercizio abusivo della professione e, di conseguenza, rischi per la salute dei cittadini. Nel caso si accertino casi di responsabilità penale o amministrativa, questi saranno trasmessi alle autorità competenti.

