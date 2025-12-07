Antonio Giordano, comandante dei vigili del Fuoco di Sassari, lascia l’incarico per assumerne un altro negli uffici del Dipartimento del Corpo a Roma. L’ingegnere ha guidato i pompieri nel corso di un biennio avviando le procedure per la realizzazione dei nuovi distaccamenti di Alghero e Arzachena, mentre per Olbia è prevista l’apertura del presidio acquatico nel porto industriale. Imminente anche l’apertura del Distaccamento volontario di Valledoria, garantito con la formazione di 45 unità volontarie.

Grazie alla sinergia istituzionale il Comando ha dato vita a importanti presidi di soccorso estivi, dovendo poi affrontare emergenze come quelle degli incendi boschivi, (il più rilevante a Calangianus nell’agosto 2024) o le complicate condizioni meteorologiche (l’ultima ad Olbia lo scorso ottobre).

Rilevante tra gli interventi di soccorso tecnico urgente di maggior impatto l’esplosione di una palazzina a Sassari (dove le squadre hanno rischiato la vita per mettere in sicurezza l’area) e un grosso incendio di un cantiere nautico ad Olbia.

Il Comando ha ospitato in questi due anni scolaresche e associazioni che si occupano di ragazzi diversamente abili e, quando non è stato possibile raggiungere Sassari, le squadre hanno fatto visita alla popolazione in diversi paesi della provincia, rafforzando l’idea che nessun comune è lasciato solo, che abbia o meno un distaccamento in paese.

I vigili del Fuoco sono stati protagonisti in diversi eventi come l’esercitazione internazionale Modex 2025, oppure la visita nelle sedi di servizio del Capo del Corpo Nazionale VVF Eros Mannino e del Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, con l'inaugurazione delle nuove sala convegni e sala operativa di Sassari.

Il comandante Giordano ha avuto anche la gestione diretta del Reparto Volo di istanza ad Alghero Fertilia, su delega della Direzione regionale della Sardegna. A sostituirlo sarà adesso l’ingegnere Emanuele Gissi, proveniente dalla Direzione Regionale del Lazio.

