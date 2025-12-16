Il rogo
16 dicembre 2025 alle 10:13
Sorso, auto in fiamme davanti a un’abitazione: intervengono i vigili del fuocoL’allarme nella frazione di Marritza: atto doloso che avrebbe potuto avere gravi conseguenze
Auto incendiata ieri a Sorso nella frazione di Marritza.
Uno o più ignoti hanno lasciato una Citroën C3, si presume rubata, per poi darle fuoco davanti a un'abitazione. Gesto che avrebbe potuto creare pericoli e danni molto più pesanti di quelli avvenuti.
Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.
