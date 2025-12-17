Sassari, violenza sessuale su bimba di 10 anni: a processo 53enneSarebbe avvenuto in un circolo dove la madre della piccola lavorava come cameriera
Rinviato a giudizio, ieri in tribunale a Sassari, con l’accusa di violenza sessuale su minore. Il 53enne, che si trova in carcere a Bancali, è imputato perché avrebbe nel 2023, in un paese del circondario, abusato di una bambina di 10 anni, toccandole le parti intime e insistendo nonostante i tentativi di lei di allontanarsi.
Gli episodi sarebbero avvenuti in un circolo dove la madre della piccola lavorava come cameriera. Dopo la denuncia i carabinieri avevano trovato riscontri alle contestazioni e ieri il gup Giuseppe Grotteria, come chiesto dal pm Ermanno Cattaneo, ha disposto il processo per l’uomo, difeso dall'avvocata Maria Lia Basoli, che affronterà la prima udienza il 26 febbraio.