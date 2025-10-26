Il Comune di Siligo è stato riconosciuto come 2° Comune più innovativo d’Italia, conquistando il secondo posto nella categoria “Borghi – Sud e Isole” fino a 2000 abitanti, del prestigioso City Vision Score 2025. Si tratta di un importante riconoscimento che premia anni di lavoro, visione e impegno collettivo, portati avanti dall’amministrazione comunale insieme all’intera comunità.

«Non si tratta soltanto di una distanza nei punteggi, ma di un effetto cumulativo di dotazioni infrastrutturali, continuità negli investimenti e capacità amministrativa. All'interno di questo quadro emergono nicchie di eccellenza in zone periferiche, piccoli comuni, dove reti tra Amministrazioni, filiere locali e servizi di prossimità, trasformano l'innovazione in dati misurabili».

Questo risultato conferma Siligo come esempio di comunità intelligente, sostenibile e solidale, capace di coniugare innovazione e tradizione, valorizzando al contempo le proprie risorse e il territorio. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Porcheddu esprime profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto e ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e il contributo che hanno reso possibile questo successo. «Un riconoscimento che appartiene a tutta la comunità di Siligo».

