Arrivano nuove risorse per il galoppatoio del Comune di Bono. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Solinas annuncia il finanziamento stanziato dalla Regione Sardegna, pari a 166mila euro, somme destinate all’adeguamento del galoppotaio comunale alle prescrizioni del Dpcm 8 gennaio 2025 necessarie per permettere ai purosangue di poter prendere parte alle corse in sicurezza.

Il finanziamento permetterà di garantire in occasione degli eventi livelli di sicurezza maggiori a cavalli, atleti e pubblico. Per l’amministrazione significa poter tenere vive le tradizioni locali come quella equestre da sempre elemento caretterizzante della storia della comunità.

Nei mesi scorsi il Comune aveva ottenuto il finanziamento di 300mila euro per un impianto di irrigazione della struttura che nel paese ospita il Palio del Goceano, evento capace di accogliere i partecipanti dei comuni limitrofi e centinaia di visitatori.Il sindaco ha ringraziato le colleghe Daniela Falconi e Paola Casula per l’impegno profuso e l’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo.

