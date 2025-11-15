Successo per la presentazione dei nuovi pannelli murali di Sennori.

Decine di persone hanno attraversato le vie del paese per ammirare le opere realizzate dalla classe 3B (oggi 4B), indirizzo Pittura, del Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari, nell’ambito del progetto “Sennori arte e tradizione”.

Un percorso che valorizza l’identità culturale di Sennori attraverso lo sguardo e il talento delle nuove generazioni. Dopo uno studio sull’abito tradizionale e sulla cultura locale, ragazze e ragazzi hanno trasformato le loro ricerche in opere che oggi arricchiscono il volto del paese.

I pannelli sono visibili in via Zara, via Roma (inferiore e superiore), via Italia e via Principe Umberto. Presenti anche i docenti coinvolti nel progetto Giancarlo Catta, Pierina Lunesu, Loredana Manunta, l’assistente tecnica Clara Usai.

I produttori locali hanno accolto i presenti in Aula Consiliare con esposizioni dedicate alle tradizioni artistiche ed enogastronomiche del territorio. In Aula Consiliare si sono tenuti anche i saluti istituzionali del sindaco Nicola Sassu, dell’assessora alle Politiche giovanili Roberta Piredda, insieme agli altri assessori e consiglieri.

Il progetto rappresenta una preziosa occasione di crescita per le ragazze e i ragazzi del Liceo all’interno del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, rafforzando allo stesso tempo il legame tra la scuola e il nostro territorio.

© Riproduzione riservata