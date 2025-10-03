Il Comune di Sennori investe sulle strutture sportive. Nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di ampliamento e riqualificazione della palestra di Montigeddu, che trasformeranno la struttura in un moderno Palasport, omologabile per le gare di Serie B Interregionale di basket. Le opere comportano un investimento di 1.500.000 euro - 1 milione finanziato dalla Regione Sardegna e 208 mila di cofinanziamento del Credito sportivo, più 300 mila euro, erogati tramite finanziamento regionale per il rifacimento degli spogliatoi.

Il progetto prevede l’ampliamento della struttura con nuove gradinate prefabbricate per oltre 500 posti a sedere, di cui 50 dedicati a persone con disabilità; nuovi spogliatoi completamente rinnovati, con nuovi pavimenti, rivestimenti e sanitari; nuovo ingresso atleti e piccolo punto ristoro per il pubblico; campo regolamentare 28x15 metri in parquet, a norma Fip e Coni; impianto fotovoltaico da 19,7 kW per alimentare la struttura e ridurre i consumi; nuovo sistema di riscaldamento e climatizzazione con pompa di calore, per eliminare il gasolio e abbattere del 100% le emissioni di CO₂ e illuminazione a Led interna ed esterna per il palazzetto, il campo da tennis e il campo da calcetto.

«L’amministrazione comunale monitora quotidianamente l’andamento delle opere, confrontandosi con il direttore dei lavori e con le ditte esecutrici, affinché il cantiere possa concludersi il prima possibile, in modo che le società sportive sennoresi, in particolare le squadre della pallavolo e la Pallacanestro Sennori, possano tornare a giocare a casa», dichiara il sindaco, Nicola Sassu. «Questo investimento darà supporto e impulso allo sviluppo dello sport a Sennori», aggiunge l’assessora allo Sport, Maria Antonietta Pazzola, «è intento dell’amministrazione comunale sostenere con tutti i mezzi possibile le attività sportive e con il nuovo Palasport offrire una casa alle varie discipline dove allenarsi e disputare le gare».

