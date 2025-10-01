Stamattina, in via Treves a Sennori, è stato tagliato il nastro del nuovo Nido d’infanzia comunale “Raggio di Sole”, alla presenza del Sindaco Nicola Sassu accompagnato dal Consiglio comunale, delle forze dell’ordine, dei responsabili dei servizi sociale, tecnico e finanziario del Comune del personale educativo e ausiliario, delle squadre del verde e di Lavoras che hanno contribuito alla realizzazione dello splendido spazio esterno, dei ragazzi del servizio civile, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Sorso-Sennori Stefano Orrù e di Don Giuseppe, che ha benedetto la struttura.

Presente anche la pediatra del paese e i responsabili della cooperativa che gestirà il servizio. Il nido è stato visitato da parecchi cittadini e cittadine e a breve verranno proposti degli open day per far conoscere la struttura e i programmi didattici.

Un progetto atteso da anni e fortemente voluto, che offre uno spazio sicuro e accogliente per i bambini dai 3 ai 36 mesi, un sostegno concreto per le famiglie e un investimento sul futuro della comunità. Il nuovo nido è anche il primo tassello di un percorso più ampio: Sennori sta costruendo il suo sistema educativo 0-6 anni, con il Coordinamento Pedagogico Territoriale e la futura candidatura a Polo d’infanzia.

© Riproduzione riservata