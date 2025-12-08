Botti e fuochi d’artificio anche di giorno e nel cuore della città. A Sennori il sindaco Nicola Sassu annuncia misure più severe. «Non è più accettabile che l’utilizzo dei fuochi d’artificio avvenga senza alcun controllo, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche a mezzanotte, siamo stati nuovamente disturbati da esplosioni ingiustificate che non hanno alcuna autorizzazione e che possono recare seri danni, soprattutto perché vengono sparate in pieno centro urbano, mettendo a rischio l’incolumità delle persone, degli animali e la sicurezza del nostro territorio».

In previsione non una semplice ordinanza di divieto ma interventi e sanzioni pesanti. «Come amministrazione comunale valuteremo l’introduzione di misure più rigorose per regolamentare l’impiego dei fuochi d’artificio al di fuori delle ricorrenze ufficiali- aggiunge il primo cittadino-. Saranno necessari accorgimenti concreti, dal rispetto degli orari consentiti all’adozione di sanzioni più severe per chi non si attiene alle norme». Gli episodi che si sono verificati nei giorni scorsi hanno messo in allarme la comunità, specie gli anziani e i proprietari di animali.

«Ci sono tanti altri modi per divertirsi, e inoltre la cittadinanza può apprezzare i fuochi d’artificio in occasione delle festività, che sono già più che sufficienti e rappresentano momenti di condivisione per tutta la comunità», ha precisato Nicola Sassu. «È importante sottolineare che quei fuochi sono sempre autorizzati, dopo aver adempiuto a tutte le misure di sicurezza previste e solo a seguito delle opportune verifiche da parte degli organi competenti».

