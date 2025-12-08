Minorenne molestata da uno sconosciuto in pieno giorno, nel centro urbano di Porto Torres. L'episodio, intorno alle 13 di domenica, in via Sassari in prossimità della edicola.

La ragazza 14enne si dirigeva verso casa, quando è stata bloccata e afferrata per i cappelli da un giovane di carnagione scura di circa venti anni. La 14enne spaventata è scappata, mentre il ragazzo l'ha inseguita per un tratto di strada.

Lo sconosciuto indossava una tuta nera e, secondo la descrizione fornita dalla ragazza, sembrava fosse sotto l'effetto di alcol e droghe. La madre Lella Fara ha lanciato l'allarme: «Se qualcuno ha visto qualcosa mi chiami». Nella zona l'episodio potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.

