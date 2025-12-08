Piromane di auto in largo Budapest a Sassari. Stanotte è andata a fuoco la quarta macchina, nel giro di un mese, nel cortile di un condominio dello slargo nel quartiere Monserrato. Alle 3.30 sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha del tutto distrutto l’autovettura di un residente, colpito come gli altri tre proprietari dal gesto doloso. “Viviamo nel terrore”, riferiscono i residenti.

Non ci sono dubbi ormai che l’incendiario abbia preso di mira il condominio anche perché, nelle scorse settimane, è bruciata pure la scala aerea utilizzata all’interno per rifare la facciata con il bonus 110. E ora i condomini stanno valutando la possibilità di far installare alcune videocamere partecipando al bando di videosorveglianza partecipata pubblicato dal Comune.

La paura è che l’autore o gli autori degli incendi non si fermerà qui.

