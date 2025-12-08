Follia nel centro storico a Sassari. Stamattina, in vicolo Agnesa, uno dei residenti, extracomunitario, ha aggredito altri due abitanti del posto colpendoli con la cinghia. A scatenare la furia un presunto furto di felpa. «Nessuno gli ha rubato nulla- riferisce Lucien Pinna, che abita poco distante- da un anno quest’uomo ci insulta e minaccia di morte, anche con il coltello, e commette vandalismi continui ai danni di tutti».

Condotte documentate in diversi video come il dare fuoco alla lavatrice, spaccare televisori e fare schiamazzi tutta la notte. «Urla in continuazione- dichiara Alessio Ruzzeddu, anche lui residente- oppure ci innaffia le finestre con la pompa». Davanti alla casa regna il caos e, nonostante il mastello, vi sono decine di pacchetti della spazzatura.

«Li butta spesso contro il mio deposito», continua Pinna. Oggi sono intervenuti la polizia di Stato, i carabinieri e un’ambulanza che hanno portato via l’uomo. «Questo vicolo era tranquillissimo- riferisce una abitante- adesso è un incubo. E sappiamo che ritornerà».

