L’atleta sennorese, Sara Roggio, già campionessa mondiale, continua a fare incetta di titoli e medaglie affermandosi come protagonista nel panorama del kickboxing internazionale e portando il nome di Sennori sui podi sportivi di tutto il mondo.

Questa volta Sara Roggio ha conquistato il titolo di campionessa italiana agli assoluti di kickboxing federkombat per sport da ring, svoltisi a Riccione dal 6 all’8 marzo scorsi, con la partecipazione di quasi 900 atleti. Allenata da Marco Roggio, Sara ha gareggiato nella categoria -52kg oldjunior prima serie nella disciplina del k1 e si è aggiudicata la medaglia d’oro diventando campionessa italiana 2026 dopo aver vinto la semifinale contro Lavinia Pecora e la finale contro Iris Pirastru.

«Abbiamo quasi esaurito le parole per esprimere l’orgoglio che le imprese sportive di Sara Roggio suscitano in tutti noi», commenta l’assessora comunale allo Sport, Maria Antonietta Pazzola. «L’Amministrazione comunale, e tutta la comunità sennorese, non possono che essere grati per il lustro che Sara dà al suo paese, portando il nome di Sennori in alto in tutti i podi nazionali e internazionali. Le sue gesta sono un esempio di impegno e lealtà, per tutti i giovani, nello sport e nella vita».

© Riproduzione riservata