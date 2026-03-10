Presentata oggi all’aeroporto di Alghero la nuova edizione di Alguerunway 2026, la manifestazione podistica non competitiva che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo trasformerà la pista di volo dello scalo in uno spazio di sport, partecipazione e solidarietà.

L’iniziativa, promossa da Alguerunners ASD in collaborazione con Sogeaal e con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Asl n.1 di Sassari, prevede due distanze, 5 e 10 chilometri, e si svolgerà in orario notturno per garantire la piena compatibilità con le attività operative dell’aeroporto. Ad aprire la conferenza è stata Luisa Alivesi, accountable manager di Sogeaal, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa. «Un aeroporto moderno deve essere non solo un’infrastruttura di trasporto ma anche una piattaforma di relazione e sviluppo. Aprire la pista alla comunità rafforza il legame tra lo scalo e il territorio». Il sindaco Raimondo Cacciotto ha evidenziato il ruolo dello sport. «Eventi come Alguerunway rappresentano una sinergia efficace tra istituzioni, imprese e associazioni, capace di generare promozione territoriale e senso di comunità». Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, che ha definito l’evento come un’occasione originale per coniugare sport e promozione della destinazione, «rafforzando l’immagine di Alghero come città dinamica e attrattiva anche attraverso grandi eventi».

L’idea della manifestazione nasce da Francesco Messina, presidente di Alguerunners che ha voluto trasformare per una notte la pista dell’aeroporto in uno spazio di condivisione e solidarietà. Già oltre 400 gli iscritti, con una capienza prevista di 500 partecipanti e più di 100 volontari coinvolti, tra cui studenti dell’istituto sportivo Roth. Accanto alla gara, spazio anche all’educazione ambientale con il progetto “Il tesoro nascosto dei rifiuti”, che ha coinvolto otto classi della scuola primaria e oltre 150 bambini in attività dedicate alla sostenibilità.

Il ricavato netto della manifestazione sarà interamente devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale Civile di Alghero, come ha ricordato il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

