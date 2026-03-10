Istituito nel 2000, il Progetto Aurora è il servizio antiviolenza che afferisce al PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino e fa capo al Settore Diritti Sociali, Inclusione e Pari Opportunità del Comune di Sassari. Dal 2008 il servizio è gestito dalla cooperativa sociale Onlus “Porta Aperta”.

Dalla sua istituzione a oggi il CAV di Progetto Aurora ha ricevuto 3647 segnalazioni, mentre nell’anno 2025 le segnalazioni sono state 178 e le donne prese in carico 121. Per tutte sono stati attivati progetti individuali di fuoriuscita dalla violenza. Oltre l’85% delle donne che chiedono aiuto subisce o ha subito violenza dal proprio marito, compagno, fidanzato.

Il Cav con sede a Sassari dispone di una Casa di Accoglienza a indirizzo secretato che ospita le donne e i figli minori.

Dal 2022 è stato avviato il Servizio di Accoglienza in emergenza che opera 24 ore attraverso specifici accordi con il Terzo Settore e il Servizio di Pronto Intervento Sociale (già operante nel PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino e gestito anch’esso dalla cooperativa Porta Aperta) e garantisce una pronta risposta alle situazioni emergenziali che riguardano le donne vittime di violenza e i figli/figlie minori, a loro volta vittime di violenza assistita.

Diverse le iniziative per informare e sensibilizzare sulla cultura della non violenza. Tra queste anche la mostra di Silvia pazzola “Storie Sottovoce”, organizzata dalla cooperativa sociale Onlus “Porta Aperta” in collaborazione con il Comune di Sassari, visitabile sino a sabato nella Sala Duce di Palazzo Ducale.

© Riproduzione riservata