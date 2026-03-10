Arrestato un 25enne a Sassari con oltre 3 kg e mezzo di marijuana, 32 gr. di cocaina e 10 di hashish. L’operazione ha visto l’impegno congiunto di Carabinieri e Guardia di Finanza che da tempo sorvegliavano i pacchi spediti con il corriere espresso.

Da uno scatolone controllato, nei giorni scorsi, è emerso un forte odore, associato ai cannabinoidi, che ha destato sospetti. I militari si sono così attivati per indagare sul destinatario che risultava però essere inesistente. Predisposto allora un servizio di osservazione nell’ufficio spedizioni in attesa che arrivasse il reale destinatario. E, quando l’uomo si è presentato è stato bloccato da carabinieri e finanzieri che hanno scoperto nel pacco un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti.

In seguito, le operazioni di ricerca, compiute anche con le unità cinofile delle Fiamme Gialle, sono proseguite a casa del 25enne, dove sono state rinvenute ulteriori considerevoli quantità di stupefacenti, di marijuana, hashish e cocaina, oltre a contanti in banconote di vario taglio, suddivise in mazzette da 1.000 euro e messe sottovuoto con del cellophane, per un ammontare complessivo di 28.000 euro.

Il giovane si trova al momento in carcere a Bancali dove è stato condotto con l’accusa di detenzione illegale ai fini di spaccio.

