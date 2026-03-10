Tallonata e inseguita di notte a Sassari. Paura per una 20enne, nei giorni scorsi in centro storico, mentre stava ritornando nella propria abitazione. «Ero in auto lungo corso Vittorio Emanuele e stavo cercando parcheggio - racconta - L’ho trovato e d’improvviso mi si è affiancata una persona in bici».

L’uomo, molto vicino all’autovettura, ha fissato la giovane finché questa ha accelerato e si è allontanata. «Ho girato per cercare un altro spazio e il tizio mi stava sempre dietro». Tanto che, appena è stata costretta a fermarsi per il rosso del semaforo, l’uomo l’ha raggiunta di nuovo.

«Mi sono spaventata e non riuscivo a trovare il tempo per chiamare la polizia o i miei parenti», ricorda. Soprattutto, vivendo in una parte interna di Sassari Vecchia e, oltretutto, poco illuminata, la ragazza ha evitato, visto il pedinamento, di parcheggiare vicino a casa.

Impossibile seminare l'inseguitore. «Non potevo e non volevo scendere, così ho continuato a girare in tondo non so più per quanto. Mi impediva di fermarmi». Il caso ha voluto, per fortuna, che un familiare stesse tornando anche lui a casa e la ventenne gli ha chiesto aiuto. «Appena ha visto il mio parente che mi si avvicinava, l’altro è scappato».

Paura rientrata, ma solo per quella sera: «Non mi sento sicura per nulla. Uscire di notte non può essere una scommessa».

© Riproduzione riservata