Sono partiti i lavori di riqualificazione della salita di San Raimondo e della piazza del Comune di Bono. Un’opera attesa da molti anni e che una volta terminata modificherà in maniera importante il centro del paese valorizzandolo ed al contempo rendendolo più bello e accogliente. L’importo dell’intervento e’ pari ad 745.000 euro a valere su un finanziamento regionale pari a 510mila euro, e una quota di cofinanziato da risorse di bilancio comunale.

L’intervento progettato dall’architetto Giovanni Andrea Paggiolu prevede la riqualificazione della piazza davanti al municipio e dell’ascesa che conduce su viale San Raimondo e sue pertinenze. I cantieri sono stati aperti nei giorni scorsi, un'area molto ampia che verrà resa più decorosa e funzionale. L'intervento consentirà di eliminare le criticità dell'intero spazio davanti alla sede istituzionale. I lavori sono stati affidati a Putzu compagnia generale con responsabile dell’area tecnica P.I. Giuseppe Era e Rup il geometra Giovanni Virdis.

© Riproduzione riservata