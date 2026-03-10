Un nuovo cittadino italiano nella comunità di Porto Torres. Il sindaco Massimo Mulas, nella mattinata di martedì 10 marzo, ha conferito la cittadinanza italiana al signor Rafael Ivan Fonseca Badilla, originario di Puntarenas, in Costa Rica, e residente in città da 21 anni.

La cerimonia si è svolta nella sala matrimoni del Palazzo del Marchese alla presenza di amici e familiari. In questa occasione, il neo cittadino italiano ha pronunciato il giuramento di fedeltà alla Costituzione – come adesione piena e consapevole ai valori fondanti della Repubblica – completando ufficialmente il suo percorso di integrazione.

A nome dell’intera comunità turritana, Mulas ha rivolto al nuovo cittadino le sue congratulazioni, sottolineando come Porto Torres sia sempre pronta a includere chi la sceglie come nuova casa: «Per una comunità è motivo di grande orgoglio accogliere chi sceglie consapevolmente di farne parte. Nascere in un luogo è destino ma decidere di viverci, costruirvi la propria vita e i propri legami è una scelta che assume un valore ancora più profondo».

