Pericolo amianto, a Sennori demolita la scuola di via MazziniUn’operazione complessa che si è svolta nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza previste
Il Comune di Sennori ha concluso nei giorni scorsi tutti gli adempimenti amministrativi legati all’abbattimento dell’ex scuola media di via Mazzini, realizzata con cemento amianto. Un intervento importante e delicato, reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Sardegna (Fondi FSC) di 3 milioni e 500 mila euro, destinato esclusivamente alle opere di demolizione, rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto e delle fibre vetrose (FAV), ottenuto dal Comune per la qualità e l’importanza del progetto.
Un’operazione complessa che si è svolta nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni e delle norme di sicurezza previste. Si è trattato di una decostruzione controllata con rimozione selettiva: smontaggio dei materiali in ordine inverso rispetto alla costruzione. Si è proceduto in sicurezza con l’utilizzo di filtri Hepa, unità di decontaminazione e monitoraggio costante. Il risultato è certificato grazie alle analisi finali che hanno confermato la perfetta riuscita della bonifica e la totale assenza di tracce di amianto nell’aria e nel terreno.
Poiché i fondi ottenuti per la bonifica non prevedevano risorse per la riqualificazione dell’area, l’Amministrazione Comunale ha lavorato parallelamente e ha partecipato ad un bando, ottenendo un’ulteriore finanziamento di 1 milione e 450 mila euro tra fondi per la rigenerazione urbana della Ras e co-finanziamento comunale.