Il Comune di Sennori ha concluso nei giorni scorsi tutti gli adempimenti amministrativi legati all’abbattimento dell’ex scuola media di via Mazzini, realizzata con cemento amianto. Un intervento importante e delicato, reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Sardegna (Fondi FSC) di 3 milioni e 500 mila euro, destinato esclusivamente alle opere di demolizione, rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto e delle fibre vetrose (FAV), ottenuto dal Comune per la qualità e l’importanza del progetto.

Un’operazione complessa che si è svolta nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni e delle norme di sicurezza previste. Si è trattato di una decostruzione controllata con rimozione selettiva: smontaggio dei materiali in ordine inverso rispetto alla costruzione. Si è proceduto in sicurezza con l’utilizzo di filtri Hepa, unità di decontaminazione e monitoraggio costante. Il risultato è certificato grazie alle analisi finali che hanno confermato la perfetta riuscita della bonifica e la totale assenza di tracce di amianto nell’aria e nel terreno.

Poiché i fondi ottenuti per la bonifica non prevedevano risorse per la riqualificazione dell’area, l’Amministrazione Comunale ha lavorato parallelamente e ha partecipato ad un bando, ottenendo un’ulteriore finanziamento di 1 milione e 450 mila euro tra fondi per la rigenerazione urbana della Ras e co-finanziamento comunale.

