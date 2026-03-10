Sassari, bando del Comune per chi vive in emergenza abitativa grave: fino a 450 euro al mese per affittare una casaObiettivo sostenere persone e famiglie che si trovano senza casa perché hanno subito lo sfratto esecutivo o lo sgombero, oppure che vivono in un immobile dichiarato inagibile
Il Comune di Sassari va in aiuto di chi soffre un’emergenza abitativa grave. Palazzo Ducale ha pubblicato un bando il cui obiettivo è sostenere persone e famiglie che si trovano senza casa perché hanno subito lo sfratto esecutivo o lo sgombero, oppure che vivono in un immobile dichiarato inagibile.
L’avviso contempla anche coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità estrema, “senza fissa dimora” o accolti, per il momento, in alloggi con oneri a carico dell’amministrazione comunale. Casi che vengono gestiti anche dai servizi sociali i quali informeranno il settore “Welfare abitativo e housing sociale” della necessità della misura.
Il bando, destinato a chi ha un Isee inferiore a 9mila euro, prevede di fornire la cifra di 450 euro massimo mensili per chi affitta un appartamento e di 250 euro per una stanza. Somme che potranno essere erogate massimo per un anno e con l’obiettivo di favorire l’autonomia di chi le riceve. Per riceverle bisognerà avere la residenza a Sassari, essere cittadini italiani, o anche europei oppure extra-europei ma con permesso di soggiorno valido, non avere un alloggio pubblico e non possedere una casa adeguata alle esigenze familiari.
La domanda potrà essere presentata soltanto online, attraverso il Portale del Cittadino.