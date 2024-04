Benvoluto dai compagni di classe, più piccoli di lui di un anno perché nel suo percorso scolastico aveva trovato qualche intoppo. Oggi all’Ipia di Alghero alunni e docenti hanno voluto ricordare Sebastiano Pasquarelli, il 19enne di Ittiri morto in un incidente in viale Umberto, mentre era in sella alla sua moto da cross.

La due ruote per cause ancora da chiarire, è entrata in collisione con una Hyundai Tucson guidata da una 54enne.

«Una tragedia – commenta il dirigente scolastico Vincenzo Scanu – stamattina a scuola c’era una atmosfera surreale. I docenti in classe si sono dovuti fare forza per supportare i ragazzi e aiutarli a superare il trauma».

Proprio il giorno prima dell’incidente Sebastiano, che frequentava la quarta superiore con l’indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica, aveva avuto la bella notizia: una impresa del suo paese lo avrebbe preso per il percorso dell’alternanza scuola-lavoro. «Lui ci teneva molto, – conferma il dirigente - voleva diventare un carrozziere».

© Riproduzione riservata