«Stiamo arrivando, tra dieci minuti siamo a casa puntuali per pranzo»: Rosalba Piscedda, 64enne di San Giovanni Suergiu, e sua figlia Romina Amasio, 40 anni ed ex consigliera comunale, mai avrebbero pensato di non poter mantenere quella promessa fatta ai familiari mentre, a bordo della loro Opel Corsa nera, si erano lasciate alle spalle l'isola di Sant'Antioco. Erano circa le 13 e la loro auto procedeva a velocità moderata in fila dietro altri veicoli lungo la statale 126 quando, secondo la dinamica che appare più probabile, un’auto impegnata in una manovra di sorpasso ha urtato un mezzo dei vigili del fuoco che ribaltandosi per l’impatto è andato a travolgere l'Opel Corsa con a bordo Rosalba Piscedda e Romina Amasio. Soccorsi inutili per la 64enne, mentre la figlia è stata trasferita in codice rosso al Brotzu di Cagliari per accertamenti.

La seconda tragedia si è consumata in viale Umberto, nel centro storico di Ittiri, dove l’appena 19enne Sebastiano Pasquarelli è stato travolto con la sua moto, una Supermotard 125, che sbucava da una via laterale. Alla guida una giovane del posto. La moto è entrata tra le lamiere del Suv e il ragazzo ha fatto un volo di circa 20 metri prima di finire per terra, esanime. Il casco che indossava non è servito a proteggerlo dal trauma dell'impatto contro l'asfalto.

Il padre del giovane deceduto - la famiglia abita poco lontano, in via Sassari - è accorso sul posto dopo pochi minuti: scene strazianti davanti a un figlio perso in questo modo. E poi lo choc di una comunità locale che ancora non si spiega come il destino possa accanirsi contro questa famiglia: Salvatore Piga, zio della vittima per parte di madre, ad agosto scorso era morto a soli 36 anni per un incidente sulla provinciale tra Ittiri e Villanova Monteleone. Nella stessa estate il fratello del nonno, Nicola Pasquarelli di 78 anni, ancora, era stato rinvenuto cadavere e carbonizzato in un oliveto nei pressi dell'Orto botanico di Sassari.

