Le maschere identitarie, simbolo di una tradizione che la Sardegna custodisce con orgoglio, saranno ancora protagoniste di “Maschara”la sfilata che animerà la città di Porto Torres nella giornata di domenica 24 agosto.

Dalle 19 la partenza del corteo con i gruppi che metteranno in mostra le maschere più iconiche della tradizione sarda, che invaderanno il lungomare, portando con sé suoni antichi, mistero e suggestioni legate alle origini nostrane. Organizzato dalla Pro Loco Turritana con il patrocinio del Comune di Porto Torres, l’evento inizierà alle 19:00 all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Lungomare (Acque Dolci) e percorrerà il lungomare Balai fino a raggiungere il corso Vittorio Emanuele.

In scena ci saranno maschere straordinarie come I Sonaggiaos e s'Urzu Ortueri, Tumbarinos Gavoi, Sos Tintinnatos di Siniscola, Associazione Su Maimoni e Is Ingestusu di Tertenia, Le Janas di Bosa, Gigantes di Sennori, Merdules Bezzos DE Otzana. Un’occasione per immergersi nella cultura sarda più autentica e misteriosa, dove ogni maschera racconta una storia, un rito antico, un legame profondo con la terra sarda.

