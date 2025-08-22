In arrivo altre due dottoresse di medicina generale ad Alghero, dal prossimo settembre.

«Come Azienda, nonostante la carenza di medici sul territorio, stiamo cercando di garantire alla popolazione la continuità assistenziale, avviando per tempo le procedure per la copertura delle sedi carenti o, in assenza di medici, con l’attivazione degli Ascot», spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.

Dopo la dottoressa Patrizia Meloni, che dal 25 agosto garantirà la sua attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo, a prendere servizio nella cittadina catalana saranno:

la dottoressa Alessia Cossu con ambulatorio in via XX Settembre n. 86 (inizio attività dal 4 settembre) e la dottoressa Giovanna Tanda con ambulatorio in via Pacinotti n.26 (inizio attività dal 15 settembre).

Dalla data di inizio dell’attività (quindi il 4 per la Cossu e il 15 per la Tanda) sarà possibile effettuare la scelta del medico presentandosi allo sportello “scelta e revoca del medico” del Distretto di Alghero, in via degli Orti, inviando una mail a sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it (in questo caso è necessario allegare la carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori), collegandosi al sistema regionale ZenteWeb disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della Asl di Sassari, o ancora, presentandosi in una delle farmacie del territorio muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

© Riproduzione riservata