Malore nella spiaggia de La Pelosa, sul litorale di Stintino. Un ragazzo toscano di 21 anni si è sentito male, questa mattina, intorno alle 10.30, mentre si trovava con altre persone sull'arenile. Il giovane turista ha perso i sensi ed è svenuto davanti agli occhi dei tanti bagnanti che affollano la spiaggia.

Immediatamente soccorso dai presenti, il ragazzo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, accorsi con l'ambulanza sul posto. Nel frattempo è arrivato anche l'elisoccorso dell'Areus.

L'equipe medica ha provveduto al trasporto urgente del giovane presso l'ospedale del Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera di Porto Torres e i Barracelli della compagnia di Stintino.

© Riproduzione riservata