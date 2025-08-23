La Pelosa, ragazzo sviene sotto gli occhi dei bagnanti: arriva l’elisoccorsoIl giovane è stato portato d’urgenza al Santissima Annunziata, l’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30
Malore nella spiaggia de La Pelosa, sul litorale di Stintino. Un ragazzo toscano di 21 anni si è sentito male, questa mattina, intorno alle 10.30, mentre si trovava con altre persone sull'arenile. Il giovane turista ha perso i sensi ed è svenuto davanti agli occhi dei tanti bagnanti che affollano la spiaggia.
Immediatamente soccorso dai presenti, il ragazzo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, accorsi con l'ambulanza sul posto. Nel frattempo è arrivato anche l'elisoccorso dell'Areus.
L'equipe medica ha provveduto al trasporto urgente del giovane presso l'ospedale del Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto gli uomini della Guardia Costiera di Porto Torres e i Barracelli della compagnia di Stintino.