Conclusi ieri a Sassari con l’Ottava dell’Assunta i festeggiamenti legati alla Faradda. Come da tradizione, otto giorni dopo lo scioglimento del Voto alla Madonna i Gremi riprendono i propri candelieri, riposti il 14 agosto nel chiostro di Santa Maria in Betlem, portandoli nelle proprie cappelle di riferimento.

Così come la solennità alla Vergine della Festha Manna anche la preghiera di ieri è stata guidata dal padre guardiano Salvatore Sanna.

Una ricorrenza arrivata però in un momento di lutto per la comunità francescana, a causa della scomparsa, mercoledì scorso, di padre Giuseppe Simbula, molto conosciuto e stimato in città e, anni fa, anch’egli padre guardiano. Alcuni gremi si sono soffermati davanti al sagrato per “l’ultimo ballo” prima della Discesa dei Candelieri del 2026. Nell’area museale accanto al chiostro sono rimasti i candelieri dei Falegnami e dei Contadini.

