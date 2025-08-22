Il destino del Canile Primavera di Alghero è oggi al centro del dibattito cittadino. La struttura, che ospita circa 450 cani, rischia la chiusura con conseguente vendita al miglior offerente di edifici e terreno e trasferimento degli animali in altri centri. Un’eventualità che preoccupa cittadini e associazioni, e che potrebbe avere conseguenze traumatiche per gli animali stessi. L’Amministrazione comunale segue con attenzione la vicenda.

La Commissione consiliare, già nell’ottobre 2024, aveva indicato la possibilità di acquisto del complesso, affidando al Servizio Ambiente gli approfondimenti necessari. Da allora il percorso amministrativo è proseguito: gli uffici hanno avviato verifiche patrimoniali e sono in corso valutazioni sulla fattibilità economica. «Trattandosi di risorse pubbliche importanti – spiega l’assessore all’Ambiente Raniero Selva – gli uffici stanno analizzando con grande scrupolo tutti gli aspetti amministrativi e finanziari. L’intento è comunque quello di definire il procedimento».

Parallelamente, il Comitato Canile Primavera ha lanciato una raccolta firme a sostegno di una petizione popolare, con l’obiettivo di spingere il Comune ad acquisire l’intero complesso e trasformarlo in bene pubblico. I cittadini potranno firmare la petizione sabato 23 agosto in Passeggiata Barcellona (dalle 19 alle 22) e domenica 24 agosto in Piazza Pino Piras (dalle 19 alle 22). Durante le serate i volontari distribuiranno materiale informativo e risponderanno alle domande dei partecipanti.

