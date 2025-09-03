“In Neurochirurgia sono garantite le emergenze”. L’Aou di Sassari risponde all’allarme lanciato nelle ultime ore da parte di alcuni esponenti della politica, da Michele Pais ad Aldo Salaris, sindacati inclusi, sulla situazione del reparto.

“In questa fase - riporta il comunicato dell’Azienda - l'attività legata ai casi urgenti potenzialmente evolutivi è reindirizzata ad altra struttura regionale, ma l’assistenza alle emergenze che arrivano in pronto soccorso resta garantita. In questo modo nessun cittadino viene lasciato senza risposta. Resta normale l'attività routinaria”.

“Sappiamo che la situazione non è semplice – afferma il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo – e siamo in costante contatto con l'Assessorato regionale della Sanità per trovare una soluzione stabile. La criticità è legata alla mancanza di personale, che si è acuita di recente con il pensionamento di un dirigente medico e dall'improvvisa assenza per malattia di un altro professionista”.

L’Aou di Sassari, specifica la nota, per garantire la continuità delle cure “ha già attivato un supporto tramite la rete neurochirurgica regionale e con i colleghi di Cagliari. In questo modo i pazienti che hanno bisogno di un intervento urgente vengono comunque presi sempre in carico”. Infine si riferisce che, in sinergia con la Regione, si sta lavorando per una revisione e riorganizzazione della rete neurochirurgica del centro nord Sardegna.

